مورينيو تعقيبًا على ابتعاد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي: لم ننفق الكثير من المال

اعتبر البرتغالي “جوزيه مورينيو” مدرب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن ناديه لم ينفق الكثير من المال لينافس جاره مانشستر سيتي المتصدر على اللقب في نهاية الموسم.

وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية قال “مورينيو” بعد التعادل مع ضيفه بيرنلي 2-2: “هذا ليس كثيرًا.. هذا ليس كثيرًا”، وذلك ردًا على سؤال حول مبلغ الـ320 مليون يورو الذي أنفقه يونايتد منذ قدومه إليه في صيف العام 2016”.

وأضاف بعد التعادل الثاني لفريقه في الجولة الـ 20 من الدوري: “هناك تفاوت كبير في الأسعار التي تدفعها الأندية الكبيرة، والأندية الكبيرة تاريخيًا عُوقبت في سوق الانتقالات بسبب تاريخها، وسيتي يشتري المدافعين بسعر المهاجمين”.

وأراد “مورينيو” غمز الإسباني “بيب غوارديولا” مدرب مانشستر سيتي الذي اشترى الفرنسي “بنعامان مندي” و”كايل ووكر” بنحو 57 مليون يورو لكل منهما ليصبحا أغلى مدافعين في العالم.

وختم “مورينيو” الذي يتخلّف فريقه بفارق 12 نقطة عن جاره: “أن تكون ناديًا كبيرًا.. شيء، وأن تكون فريقًا كبيرًا بين أفضل الفرق في العالم.. شيء آخر”.

