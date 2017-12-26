مانشستر يونايتد يتعادل بأعجوبة أمام بيرنلي وتشيلسي يستغل التعثر ويتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

تلقت محاولات مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بتعادله 2 / 2 أمام ضيفه بيرنلي، اليوم الثلاثاء، بالبوكسينغ داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام مانشستر يونايتد، ويمكنه توسيع الفارق إذا فاز على نيوكاسل غدًا الأربعاء.

وعلى ملعب أولد ترافورد، نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام بيرنلي إلى تعادل 2 / 2.

وتقدم بيرنلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما آشلي بارنس وستيفن ديفور في الدقيقتين الثالثة و36.

وفي الشوط الثاني، عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعدما سجل هدفين عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، استطاع فريق تشيلسي أن يقلص الفارق مع مانشستر يونايتد في وصافة الدوري إلى نقطة، بعدما انتزع فوزًا صعبًا من ضيفه برايتون 2 / صفر.

وسجل هدفي تشيلسي ألفارو موراتا، ومكاركوس ألونسو في الدقيقتين 46 و60.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد، في حين توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب فيمارج رود، حوّل واتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 37، وتعادل مولا واجي لواتفورجد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ورفع واتفورد رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب فيرست ستديوم، تعادل بورنموث مع ويستهام 3/3 في مباراة ماراثونية.

سجل أهداف بورنموث جيمس كولينز في الدقيقة السابعة وماركو ارناوتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 81 و89، بينما سجل أهداف بورنموث دان جوسلينج وناثان أكي وكاليوم ويلسون في الدقائق 29 و57 والثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع بورنموث رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع ويستهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب جالفوم ستاديوم، خيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت هيديرسفيلد مع ستوك سيتي.

وتقدم هيديرسفيلد بهدف سجله توماس إينس في الدقيقة العاشرة، وتعادل المصري رمضان صبحي لستوك سيتي في الدقيقة 60.

ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت وست بروميتش بضيفه إيفرتون.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.