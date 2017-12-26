ليفربول يلقّن سوانسي درسًا قاسيًا.. تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي

لقَّن فريق ليفربول ضيفه “سوانسي” درسًا في فنون كرة القدم، وتغلّب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في البوكسينغ داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس)، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أنفيلد، اكتسح ليفربول ضيفه وتغلّب عليه 5 / صفر.

وسجل أهداف “ليفربول” فيليب كوتينيو في الدقيقة السادسة، وروبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين 52 و66، و ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 65 ، وأليكس أوكسليد تشامبريلن في الدقيقة 82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سوانسي سيتي عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.