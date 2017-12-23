غوارديولا يطالب الحكام بحماية اللاعبين من الالتحامات الخطيرة

حثّ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الحكام على العمل بصورة أكثر جدية من أجل حماية اللاعبين من الالتحامات العنيفة التي يتعرضون لها في المباريات، وتسبب لهم إصابات خطيرة في بعض الأحيان.

وتعرض لاعبا مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ورحيم سترلينغ، لالتحامات من هذا القبيل خلال فوز فريقهما 4/1 على توتنهام هوتسبير، بينما حالف الحظ مدافع أصحاب الأرض نيكولاس أوتامندي ولم يتعرض للطرد.

وتلقى أوتامندي بطاقة صفراء بعد ضربه مهاجم توتنهام هاري كين في الوجه بحذائه خلال التحام، وهي نفس المخالفة التي طرد بسببها مباشرة ساديو ماني مهاجم ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم الحالي.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: “أهم شيء بالنسبة للحكام هو حماية اللاعبين وتطبيق القواعد.. هذا هو الأمر الأهم. دائمًا الكل يهاجم وأحيانًا تحدث الإصابات”.

وأضاف المدرب الإسباني: “وبما أن كل الفرق تسعى لتحقيق الفوز وتحاول القتال بأفضل طريقة، فإن مثل هذه الأمور تحدث.. وعلى الحكام حماية جميع اللاعبين”.

وينفرد مانشستر سيتي الذي حقق 16 فوزًا متتاليًا في الدوري بصدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه، وسيلتقي في ملعبه وأمام جمهوره في وقت لاحق من اليوم السبت مع بورنموث المتعثر في المركز السادس عشر.