مباراة ليفربول وآرسنال.. شاهد هدف محمد صلاح الرائع في مرمى بتر تشيك (فيديو)

أحرز المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في مرمى آرسنال، خلال مباراة الفريقين من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستلم صلاح الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتوغل وسدّد كرة قوية، على يسار “بيتر تشيك” حارس مرمى آرسنال، محرزًا هدف فريقه الثاني.

ونجح آرسنال بتحويل تأخره أمام ليفربول إلى تقدم بثلاثة أهداف في 5 دقائق خلال المباراة التي تُجرى الآن على ملعب الإمارات في قلب العاصمة البريطانية لندن لحساب الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ثم تعادل ليفربول مرة أخرى.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ.