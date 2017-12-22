مباراة آرسنال وليفربول.. رحلة في عقل يورغن كلوب وآرسين فينغر قبل موقعة الإمارات

تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات في قلب العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين آرسنال وليفربول في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الرابع، في جدول ترتيب البريميرليغ.

وترصد شبكة” إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال وليفربول، والصدام المنتظر بين الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، والفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني للجانرز، في السطور القادمة:

رعب هجومي

يعوّل فريق ليفربول على الرعب الهجومي الذي يصدره الريدز لمنافسيه، من خلال هجوم شرس على المرمى بعد أن سجل الفريق 38 هدفًا في 18 مباراة، وهو معدل يتخطى هدفين في كل مباراة.

ويملك ليفربول بين صفوفه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا في البريميرليغ، بجانب تألق الثلاثي الآخر السنغالي ساديو ماني بخلاف الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو.

ويسعى الريدز لاستغلال قوة هجومه من أجل حصد النقاط الثلاث، والتقدم في سباق ترتيب البريميرليغ.

لاكازيت وسانشيز وأوزيل أسلحة آرسنال

يراهن المدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال، على قدرات الثلاثي الفرنسي ألكسندر لاكازيت والتشيلي أليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل.

ورغم أن سانشيز وأوزيل لم يقدما حتى الآن المستويات المتوقعة في الموسم الحالي، إلا أن آرسنال يضع آماله على هذا الثنائي الذي يملك خبرات كبيرة من أجل تهديد مرمى ليفربول.

ويعاني دفاع ليفربول من مشاكل واضحة في قلب الدفاع تحديدًا، خاصة في وجود الثنائي لوفرين أو كلافان بجوار جويل ماتيب، لا سيما أن سرعات وقدرات الثنائي لا تستطيع مجاراة سرعات بعض المهاجمين.

إيقاف صلاح

يحتاج آرسنال لإيقاف خطورة محمد صلاح هداف البريميرليغ وأحد أخطر اللاعبين حاليًا على مستوى العالم.

أصبح صلاح مرعبًا لجميع المنافسين، فهو لاعب سريع ومهاري ويجيد التسديدات والاختراقات، ويمثل دويتو متفاهمًا ومنسجمًا مع كوتينيو الذي يمرر له ويتفهم تحركاته بكل براعة.

وأكد هيثم فاروق، المحلل الكروي ومدافع فريق فينورد الهولندي السابق، لـ”إرم نيوز”، أن محمد صلاح بات من أفضل نجوم العالم حاليًا، موضحًا أن اللاعب المصري سيكون ورقة مهمة وحاسمة في لقاء آرسنال وليفربول.

وأضاف: “يدرك فينغر جيدًا أنه بحاجة لإيقاف صلاح تحديدًا؛ لتجنب المشاكل في خط دفاعه واستقبال الأهداف، وهو أمر يتوجب أن يكون هناك ظهير أيسر قوي بجانب ذكاء ناتشو مونريال، الذي يلعب كمدافع في التغطية والحد من خطورة صلاح”.

معركة الوسط

يبقى عقل كلوب وفينغر مزدحمًا بأفكار بخصوص معركة وسط الملعب؛ لفرض السيطرة، خاصة أن آرسنال يعتمد على الثنائي جرانيت تشاكا وأيضًا فرانشيسكو كوكولين في التحكم في إيقاع الوسط، مع وجود صانع ألعاب متميز وهو الألماني مسعود أوزيل.

ويراهن كلوب على الثنائي الألماني إيمري تشان العائد بعد الإيقاف والقائد جوردان هندرسون بجانب إمكانية الدفع بالهولندي فاينالدوم لمزيد من التأمين في وسط الملعب، واللعب بكوتينيو كضلع مثلث هجومي مع فيرمينو وصلاح.