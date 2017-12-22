مورينيو مستعد للدفع بإبراهيموفيتش منذ البداية أمام ليستر سيتي

أكد “جوزيه مورينيو” مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش يمكن أن يخوض أول لقاء له في البطولة منذ البداية، وهو ما لم يحدث منذ أبريل/ نيسان الماضي عندما يحل الفريق ضيفًا على ليستر سيتي غدًا السبت.

وشقَّ اللاعب السويدي، الذي بدأ لقاء “بريستول سيتي” الذي خسره يونايتد 2-1 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي، طريقه نحو التعافي بشكل كامل منذ العودة من إصابة خطيرة في أربطة الركبة عانى منها الموسم الماضي.

وقال “مورينيو” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:”نعم، هو يمثل خيارًا، لعب لساعة واحدة أمام بريستول، ومع الوقت سيكون مستعدًا لبدء المباريات”.

وأضاف:”90 دقيقة تعد زمنًا طويلًا للغاية، لكن الأمر يعتمد على المباراة التي سيخوضها، وأعتقد أنه مستعد لبدء اللقاءات”.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 41 نقطة عقب 13 انتصارًا إضافة لتعادلين وثلاث هزائم، لكن مورينيو لا يرغب في الإقرار بفقدان فريقه فرصة المنافسة على اللقب مع تصدر مانشستر سيتي بفارق 11 نقطة قبل الوصول إلى نهاية الدور الأول.

واستطاع “سيتي” الذي لم يستطع أحد مجاراته حتى الآن الفوز في 16 مباراة متتالية، وهذا يمثل رقمًا قياسيًا وتغلب على كافة منافسيه الكبار بما في ذلك يونايتد، وتغلب “سيتي” على يونايتد 2-1 في أولد ترافورد هذا الشهر.

وقال مورينيو:”نحن في سباق سينتهي في مايو أمام واتفورد في أولد ترافورد، وعندما ننهي هذا اللقاء فإن الأمور ستنتهي، وسيكون السؤال بعد ذلك: هل لدينا مواجهة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا؟ ستكون لدينا مباراة واحدة متبقية ثم سينتهي الموسم”.

واختتم مورينيو، بالقول:”يمكننا الفوز بكل مباراة”.