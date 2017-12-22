غيغز يكشف كيف أضاع مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع مبابي وجيسوس

قال رايان غيغز، أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد على مدار تاريخه، إنه نصح النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعاقد مع الثنائي الهجومي المؤلف من، كيليان مبابي وغابريل جيسوس، قبل عدة سنوات، عندما كانت قيمتهما مجرد 5 ملايين جنيه إسترليني (6.68 مليون دولار).

واعتزل اللاعب الدولي الويلزي السابق، الذي خاض 963 مباراة في مسيرته الحافلة بالألقاب مع الفريق، في عام 2014؛ ليصبح مساعد المدرب لويس فان غال، الذي تولى تدريب الفريق ما بين عامي 2014 و2016.

وأضاف غيغز، أنه وخلال فترة عمله تحت قيادة المدرب الهولندي، اكتشف جيسوس، الذي انضم إلى الغريم مانشستر سيتي في يناير الماضي، ومبابي (19 عامًا) والذي انضم لباريس سان جيرمان في أغسطس الماضي.

وتابع غيغز لصحيفة “التايمز”: “شاهدت غابريل جيسوس وهو يلعب قبل 3 سنوات. شاهدت مبابي على مدار عام. كنت أشاهدهما مع مكتشف للمواهب، ولم يكن الأمر بحاجة للتفكير”.

“كان الأمر يتطلب إحضارهما للفريق”.

“كان التعاقد معهما سيكلف 5 ملايين إسترليني أو ما شابه. كنا سنقوم بضمهما وإعارتهما بعدها. كان التعاقد سيصبح أفضل بهذا الشكل”.

وشكل جيسوس (20 عامًا)، عنصرًا أساسيًا في مسيرة انتصارات مانشستر سيتي، التي شملت 16 مباراة متتالية هذا الموسم، وسجل 8 أهداف، وأرسل 3 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة. كما تألق مبابي على نحو مماثل مع سان جيرمان.

وضم مانشستر سيتي جيسوس مقابل 27 مليون إسترليني، بينما انضم مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو، مع وجود خيار للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، في نهاية الموسم. وذكرت تقارير إعلامية، أن سان جيرمان سيدفع ما يصل إلى 180 مليون يورو (213.30 مليون دولار)؛ لضم اللاعب الناشئ.

ويتراجع مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، محتلًا المركز الثاني. وخسر مانشستر يونايتد أمام غريمه، في قمة مانشستر، هذا الشهر.