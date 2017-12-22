مدافع مانشستر يونايتد خائف من مواجهة جيمي فاردي

يتطلع كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد، للحد من الخطورة التي يمكن أن يشكلها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدًا السبت.

ولعب فاردي دورًا بارزًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري في موسم 2015/2016. وسجل 4 أهداف في 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، إضافة إلى هدف أحرزه في الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الثلاثاء الماضي.

وقال سمولينغ، إن دفاع مانشستر يونايتد لن يرتاح لحظة واحدة في المباراة، التي يستضيفها ليستر سيتي على ملعبه كنغ باور.

ووصفه قائلًا: “إنه مهاجم يعتبره المدافعون كابوسًا؛ لأنه دائم الحركة ولا يتوقف عن البحث عن فرصة”.

“يتقدم كثيرًا بين المدافعين، ومن الصعب جدًا التعامل معه، لكنني أتطلع لهذه المعركة، وأتمنى أن أنجح في إيقافه”.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري؛ للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، مع مانشستر سيتي المتصدر، بينما فاز ليستر سيتي في 4 من آخر 5 مباريات في الدوري؛ ليصعد إلى المركز الثامن.

وقال سمولينغ: “نعرف مستوى ليستر سيتي، وندرك خطورة الجناحين.. ديماراي جراي ورياض محرز”.

“يتعين علينا التصدي لهؤلاء اللاعبين تمامًا، والحد من خطورتهم. وعندما نستحوذ على الكرة، علينا العمل على الوصول لخط دفاعهم”.