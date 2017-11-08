ماذا قال جيمي فاردي عن اعتزاله اللعب الدولي؟

استبعد جيمي فاردي مهاجم إنجلترا اعتزال اللعب دوليًا خلال وقت قريب لأجل إطالة مسيرته على مستوى الأندية، وقال إنه يشعر أنه يبلغ من العمر 21 عامًا قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2018.

وبدأ مهاجم ليستر سيتي، الذي سيبلغ من العمر 31 عامًا في يناير كانون الثاني المقبل، مسيرته الدولية متأخرًا وخاض مباراته الأولى مع إنجلترا في سن 28 عامًا ولديه 17 مباراة دولية الآن وشارك في مسابقة واحدة كبرى وهي بطولة أوروبا 2016.

وقال فاردي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردًا على إمكانية اعتزاله دوليًا بشكل مبكر:”لا أفكر في أبعد من يوم غد كي أكون صادقًا، وإذا بدأت التفكير بأبعد من ذلك سأنسى شيئًا”.

وأضاف:”أشعر أنني أبلغ من العمر 21 عامًا، وإذا فكرت في سني الحقيقي سأشعر بتعب في ساقي”.

وعلى الأرجح سيشارك فاردي في مباراتين وديتين لإنجلترا ضد ألمانيا والبرازيل على إستاد ويمبلي.

وتابع:”يجب أن أواصل العمل لأن اختياري بالتشكيلة جاء بفضل ما أبذله مع فريقي، وأحتاج للتدريب بجدية والتأكد من بذل أقصى جهد، وأنني ضمن حسابات المدرب، وإذا كان الأمر يتعلق بالنزول بديلاً وترك بصمة فليكن ذلك”.

وتستضيف إنجلترا بعد غدٍ الجمعة ألمانيا بطلة العالم، ثم تلتقي مع البرازيل بعدها بأربعة أيام.