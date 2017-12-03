مانشستر سيتي يساوي سترلينغ بميسي ونيمار ليصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

ينوي مانشستر سيتي تجديد عقد جناحه الإنجليزي رحيم سترلينغ مقابل أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد متصدر البريميرليغ مكافأة الدولي الإنجليزي بعد أدائه المدهش خلال الموسم الحالي، حيث سيتجاوز أجر كل لاعبي الدوري الإنجليزي، وسيتساوى مع ليونيل ميسي ونيمار فقط في العالم.

ومن المرجح أن يتقاضى “سترلينغ” البالغ من العمر 22 عامًا أجرًا أكثر من بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يحصل على 290 ألف إسترليني في الأسبوع.

ويتبقى موسمان على نهاية عقد سترلينغ الحالي، لكن سيتي يريد ربط الجناح الإنجليزي لأطول فترة ممكنة مع النادي. ومن المرجح أن العقد الجديد سيتم توقيعه في نهاية الموسم الحالي، لكن النادي سيسرّع في المفاوضات بعد التألق اللافت للاعب تحت قيادة بيب غوارديولا.

وهدف سترلينغ في مرمى ساوثامبتون كان الهدف 13 له هذا الموسم في كافة المسابقات، ليتجاوز بالفعل ما سجله الموسم الماضي بالكامل.

ويتقاضى سترلينغ حاليًا 180 ألف إسترليني في الأسبوع منذ قدومه إلى النادي من ليفربول في يوليو/تموز 2015.

وتعرّض لانتقادات شديدة عقب نهائيات يورو 2016 في فرنسا ووصفته الجماهير الإنجليزية أنه أكثر لاعب تكرهه الجماهير.