مانشستر سيتي يقهر عناد ويستهام ويعزز تقدمه لترتيب الدوري الإنجليزي

احتفل النجم الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا بتمديد تعاقده مع فريقه مانشستر سيتي مؤخرًا، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا، قاد به الفريق السماوي إلى تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2/1 على ضيفه ويستهام يونايتد في المرحلة الخامسة عشر للبطولة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره الثالث عشر على التوالي في البطولة، إلى 43 نقطة، ليعيد فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه، جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف مباغت، حمل توقيع أنغيلو أوغبونا في الدقيقة 44.

وانتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني الذي تسيّده تمامًا، إذ أدرك نيكولاس أوتاميندي التعادل في الدقيقة 57، في حين تكفل سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وكان سيلفا قد قام يوم الخميس الماضي بتمديد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2020.