ريال مدريد يستعد لإبرام صفقة كبرى من مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يريد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الواعد، جابرييل جيسوس في حال فشله في ضم الأرجنتيني ماوركو إيكاردي والإنجليزي هاري كين.

ووفقًا لصحيفة “دون بالون” الإسبانية فإن جيسوس (20 عامًا) هدف لإدارة ريال مدريد، ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي في أن يتمكّن لاعبه مارسيلو في إقناع مواطنه جيسوس في الانضمام إلى قلعة سانتياغو برنابيو.

وانضم جيسوس إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من بالميراس البرازيلي، مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وسجل هذا الموسم 10 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا وصناعة 7 في 31 مباراة منذ يناير الماضي

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وماوركو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، لكن يبدو أنه سيواجه صعوبة بالغة في ضم أي منهما مع رغبة إيكاردي في البقاء مع إنتر ميلان، وتعنت مالك توتنهام دانيل ليفي وتمسكه بالحصول على مبالغ طائلة مقابل التخلي عن أي من لاعبيه.

وكانت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يفاوض كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم حيث سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، ويتأخر بـ 8 نقاط عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.