مورينيو يشيد بإبداع الحارس دي خيا في فوز مانشستر يونايتد على آرسنال

اعتبر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن حارسه الإسباني ديفيد دي خيا هو الأفضل في العالم بعدما عادل رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتصار 3-1 على آرسنال، أمس السبت.

وأنقذ دي خيا 14 محاولة على مرماه، منها تصديات مذهلة، بعدما دفع آرسنال بكل قوته الهجومية عقب استقبال هدفين في أول 11 دقيقة من المواجهة المرتقبة في استاد الإمارات اللندني.

وقال مورينيو بعدما قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى خمس نقاط “قلت له بعد المباراة إن ما شاهدته هو الأفضل في العالم من حارس مرمى. يحتاج الفريق إلى أن يكون الحارس حاضرًا عندما يحتاجه”.

وأنقذ دي خيا فرصتين من هيكتور بيلرين وسياد كولاشيناتس قبل نهاية الشوط الأول كما أبعد محاولة أخرى من روميلو لوكاكو.

وفي الشوط الثاني، واصل إحباط آرسنال وتصدى بشكل مذهل لمحاولة ألكسندر لاكازيت ثم منع أليكسيس سانشيز من التسجيل من مدى قريب.

شاهد تصديات ديفيد دي خيا المذهلة خلال مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو) https://t.co/CayKaflZo3 pic.twitter.com/lgDKjqS37B — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2017

ونجح حارسان فقط في إنقاذ 14 محاولة خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، وهما: تيم كرول مع نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وفيتو مانوني مع سندرلاند أمام تشيلسي في أبريل/ نيسان 2014.

وقال آرسين فينغر، مدرب آرسنال: “دي خيا كان رجل المباراة بفارق كبير”.

وسجل جيسي لينغارد هدفين ليونايتد، وأضاف أنطونيو فالنسيا هدفًا ليحقق الفريق الانتصار وهو أول فوز لمورينيو خارج أرضه على فريق من الستة كبار منذ شغل منصبه في أولد ترافورد.

وجاء الأداء ليمثل ردًا مناسبًا للمنتقدين لأداء يونايتد خارج أرضه وبأنه يلجأ إلى الدفاع المتكتل بعيدًا عن ملعبه أمام الفرق الكبيرة.

وقال مورينيو، الذي كان فريقه سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات خارج أرضه في ضيافة مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي: “أعتقد أنها كانت مباراة رائعة. لو كنت في المدرجات أو في المنزل لحزنت على انتهاء اللقاء”.

وأضاف “وضعي مختلف لأني كنت أرغب في الفوز وكنت أريد انتهاء المباراة”.

لكن الشيء السلبي بالنسبة لمورينيو أن لاعبه بول بوغبا تلقى بطاقة حمراء؛ وهو ما سيمنعه من خوض مباراة قمة أمام مانشستر سيتي.

ورغم أن خطأ بوغبا ضد بيلرين في الدقيقة الـ 75 كان عنيفًا فإن مورينيو شعر أن بعض لاعبي آرسنال أثروا على قرار الحكم بطرد بوغبا.

وقال مورينيو: “لم أشاهد الخطأ.. عرفت فقط أن بول يشعر بالغضب وبعض الإحباط من زميله (في منتخب فرنسا لوران كوسيلني) بسبب رد فعله؛ لأن الجميع يدرك أن بول لاعب نظيف ولم يكن التدخل متعمدًا”.