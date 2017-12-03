فينغر يلوم البداية المتواضعة في خسارة آرسنال أمام مانشستر يونايتد

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن البداية المتواضعة لفريقه تسببت في توقف سلسلة من 12 انتصارًا متتاليًا على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعثر 3-1 أمام مانشستر يونايتد أمس السبت.

وقدم آرسنال كرة هجومية ممتعة؛ لكنه لم يتمكن من التعافي من المشكلات الدفاعية الواضحة التي سمحت للثنائي أنطونيو فالنسيا وجيسي لينغارد بالتقدم ليونايتد بنتيجة 2-صفر بعد مرور 11 دقيقة.

وقلص ألكسندر لاكازيت الفارق في بداية الشوط الثاني، لكن لينغارد سجل مجددًا بعد مرور ساعة من اللعب؛ ليتعرض آرسنال لأول هزيمة على أرضه في الدوري منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وحقق آرسنال أفضل سلسلة من النتائج على أرضه بالدوري على مدار 12 عاما وبدأت الانتصارات في أبريل/ نيسان أمام وست هام يونايتد.

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وقال فينغر، الذي فاز مرتين فقط في 19 مواجهة أمام جوزيه مورينيو مدرب يونايتد، للصحفيين: “أعتقد أننا لم نبدأ بشكل جيد على الإطلاق في الجانب الدفاعي”.

وأضاف: “كانت ضربة نفسية كبيرة لنا بالتأخر 2-صفر بشكل مبكر وخاصة أن الأمر حدث على أرضنا، لعبنا بشكل رائع لكن لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من امتلاك مثل هذه الإمكانيات مع عدم تقديم الشيء المماثل في المرمى”.

وتأتي هذه الخسارة لآرسنال بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري منحت الفريق تفاؤلًا كبيرًا بعد بداية متواضعة للموسم.

وقال فينغر: “لا أعلم إن كنت تابعت مباريات على أعلى المستويات يسدد فيها فريق 33 كرة على مرمى المنافس وهذا يعكس هيمنتنا”.

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وأضاف: “لكني أشعر بالحزن والإحباط لأننا لم نترجم ذلك.. أنا فخور بانضباط والتزام اللاعبين.. أشعر بالأسف من أجل اللاعبين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا”.

وتراجع آرسنال إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول و12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي سيكون بوسعه زيادة الفارق عندما يواجه وست هام، اليوم الأحد.