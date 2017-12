شاهد تصديات ديفيد دي خيا المذهلة خلال مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو‎)

ظهر الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، بمستوى أسطوري، خلال مواجهة آرسنال، مساء اليوم السبت، نجح خلاله في تقديم دروس لحراس المرمى بمختلف الدوريات.

وتعملق دي خيا طوال أوقات المباراة، ونجح في التصدي لأهداف لم يكن ليلام لو سكنت شباكه، فمنع كرات عالية وأرضية، وتسديدات قريبة وبعيدة، بل وصل الأمر في بعض هجمات آرسنال إلى إبعاد انفرادات وهو على الأرض بعد تصديه لتسديدات سبقتها.

David De Gea absolute Man of the Match today. Fantastic saves all game long. #DeGea pic.twitter.com/0QUu3vZQXh

وأبهر دي خيا منافسي اليونايتد قبل العشاق، وستظل تلك المباراة عالقة في أذهان محبي البريميرليغ لفترة طويلة، ليستحق الحارس الإسباني لقب رجل المباراة بلا منازع.

???? @D_DeGea made 14 saves against Arsenal, the joint-most by a goalkeeper in a single #PL match alongside Tim Krul & Vito Mannone#ARSMUN @ManUtd pic.twitter.com/GptDYx7cce

— Premier League (@premierleague) December 2, 2017