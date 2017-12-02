مانشستر يونايتد يسقط آرسنال ويعزز وصافته في ترتيب الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر يونايتد على النقص العددي في صفوفه لأكثر من ربع ساعة وحافظ على انتصاره الثمين 3 / 1 على مضيفه آرسنال، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، ليواصل الشياطين الحمر انطلاقتهم الرائعة في المسابقة هذا الموسم، ويعزز الفريق موقعه في المركز الثاني.

لقن مانشستر يونايتد مضيفه درسًا في كيفية استغلال الفرص، وألحق بالمدفعجية الهزيمة الخامسة في الموسم الحالي، ليبتعد آرسنال خطوة عن صراع المراكز الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام وبفارق نقطة واحدة خلف ليفربول.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا وجيسي لينجارد في الدقيقتين الرابعة و11، في حين أهدر آرسنال كل الفرص التي سنحت له في ظل ارتباك وتوتر لاعبيه، وتألق الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف إنعاش الآمال لآرسنال في الدقيقة 49، لكن الفريق استأنف بعدها مسلسل الفرص المهدرة، ليمنح مانشستر الفرصة لتسجيل هدف الاطمئنان عن طريق لينغارد في الدقيقة 63، ليرفع مانشستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف جاره مانشستر سيتي، الذي يتصدر جدول المسابقة، ويستضيف ويستهام في مباراة أخرى غدا بنفس المرحلة.

وفشل آرسنال في استغلال تفوقه العددي بعد طرد الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 74 .

وكان بوغبا قد صنع الهدفين الأول والثالث لمانشستر في هذه المباراة، ويُعتبر طرده بمثابة صفعة قوية للفريق.