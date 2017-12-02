شاهد أهداف مباراة ليفربول وبرايتون وتسديدة كوتينيو الساحرة (فيديو)‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدف لاعب ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو الرابع، الذي أحرزه في اللقاء الذي جمع فريقه أمام برايتون، اليوم السبت، في المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي.

وخدع كوتينيو المضيف من خلال وضع ركلة حرة مباشرة من أسفل حائط الصد لينجح بتسجيل الهدف الرابع باللقاء.

وأحرز فيرمينو هدفين ليحقق ليفربول فوزه الخامس في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سحق برايتون آند هوف ألبيون 5-1 اليوم السبت.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد مرور نصف ساعة عندما شقت ضربة رأس قوية من إيمري تشان من مدى قريب طريقها إلى شباك ماثيو رايان حارس برايتون.

وأضاف فيرمينو هدفًا ثانيًا بعد 74 ثانية عقب تحرك رائع وجعل المهاجم البرازيلي النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى جيدًا هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 48.

ورفض برايتون الاستسلام وقلص جلين موراي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 51 لكن ليفربول حسم انتصاره الكبير بهدف لفيليب كوتينيو من ركلة حرة في الدقيقة 87 وآخر سجله لويس دنك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.