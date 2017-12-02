ثنائية فيرمينو تقود ليفربول إلى فوز ساحق على برايتون.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

أحرز روبرتو فيرمينو هدفين، ليحقق ليفربول فوزه الخامس في أخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سحق برايتون آند هوف ألبيون 5-1 اليوم السبت.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد مرور نصف ساعة، عندما شقت ضربة رأس قوية من إيمري تشان من مدى قريب طريقها إلى شباك ماثيو رايان حارس برايتون.

وأضاف فيرمينو هدفًا ثانيًا بعد 74 ثانية عقب تحرك رائع، وجعل المهاجم البرازيلي النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى جيدًا هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 48.

ورفض برايتون الاستسلام، وقلص جلين موراي الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 51، لكن ليفربول حسم انتصاره الكبير بهدف لفيليب كوتينيو بركلة حرة في الدقيقة 87، وآخر سجله لويس دنك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.