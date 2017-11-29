فوز مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وآرسنال في الجولة الـ14.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي

عاد رحيم ستيرلينج لممارسة هوايته في إنقاذ فريقه مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا قاد به الفريق السماوي للفوز 2 / 1 على ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأربعاء في المرحلة 14 لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وعزز مانشستر سيتي تصدره للبطولة برصيد 40 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم سيتي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيرجيل فان ديك لاعب ساوثهامبتون هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47، غير أن أوريول روميو أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 75.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، أحرز ستيرلينج هدف الفوز القاتل لسيتي في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) للوقت الضائع، ليلعب دور المنقذ مجددًا للفريق السماوي، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا خلال فوز الفريق 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون في المرحلة الماضية.

بهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي صناعة التاريخ، بعدما أصبح أول فريق يحقق 12 فوزًا متتاليًا في المسابقة.

الدوري الانجليزي | هدف التعادل لـ ساوثهامتون 1-1-#مانشستر_سيتي_ساوثهامتون https://t.co/GdMzr0l9Wi — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وقاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية عقب فوزه 3 / صفر على مضيفه ستوك سيتي.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل 1 / 1 مع تشيلسي في المرحلة الماضية، إلى 26 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ستوك عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف حمل توقيع نجمه السنغالي ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، أضاف (البديل) محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و83، ليمارس هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، ويستعيد صدارة هدافي المسابقة برصيد 12 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

حقق آرسنال انتصاره الأكبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه هيديرسفيلد تاون اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 28 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلد، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي، عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم الفريق اللندني بهدف مبكر حمل توقيع أليكسندر لاكازيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميلاه أوليفيه غيرو وأليكسيس سانشيز بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و69، فيما تكفل مسعود أوزيل بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وعاد غيرو لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الخامس لآرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 87.

الدوري الانجليزي | هدف ارسنال الاول HD#ارسنال_هيدرسفيلد_تاون https://t.co/OoZtuPkDKw — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الانجليزي | هدف ارسنال الثاني HD#ارسنال_هيدرسفيلد_تاون https://t.co/bJ7Yomk2Jy — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الانجليزي | هدف ارسنال الرابع HD اوووووووزيل#ارسنال_هيدرسفيلد_تاون https://t.co/zU4HoCJs0o — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الانجليزي | هدف ارسنال الخامس HD جيرو#ارسنال_هيدرسفيلد_تاون https://t.co/KWK0Dcldo0 — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، اقتنص تشيلسي فوزًا صعبا 1 / صفر من ضيفه سوانسي سيتي.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سوانسي، الذي واصل نتائجه المخيبة، عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ويدين تشيلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الألماني أنطونيو روديغير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

الدوري الانجليزي | هدف تشيلسي الاول HD#تشيلسي_سوانزي_سيتي https://t.co/toh5q4cJBq — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ابتعد إيفرتون عن منطقة الخطر بعد فوزه الساحق برباعية نظيفة على ويستهام.

واصل واين روني تألقه بقميص إيفرتون وأحرز هاتريك.

وساهم فوز إيفرتون الساحق في إبتعاده عن منطقة الخطر حيث ارتفع رصيده إلى 15 نقطة ليحل في المركز الثاني عشر بالتساوي مع نيوكاسل وهدرسفيلد.

اهداف الشوط الاول | الدوري الانجليزي | ايفرتون 2×0 ويستهام يونايتد https://t.co/SI8nE0Ny0Z — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وعاد بيرنلي إلى نتائجه الجيدة في البطولة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه بورنموث، ليعيد البسمة مجددًا إلى وجوه جماهيره عقب خسارته صفر / 1 أمام أرسنال في المرحلة الماضية.

ورفع بيرنلي، الذي حقق فوزه الرابع خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بورنموث عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر كريس وود بالتسجيل لبيرنلي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف روبيرت برادي الهدف الثاني في الدقيقة 65، في حين أحرز جوشوا كينغ هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 79.