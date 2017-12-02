جوزيه مورينيو يعلّق على أنباء التعاقد مع مسعود أوزيل

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استبعاد فكرة ضم مسعود أوزيل وعودة لاعب الوسط الألماني للتدريب تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وسبق لأوزيل اللعب تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد، ويسعى الدولي الألماني للرحيل عن آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية، وكذلك حتى يستفيد النادي اللندني من القيمة المادية من اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وبإمكانه الرحيل مجانًا في نهاية الموسم.

ويمكن لأوزيل البدء في التفاوض مع أي نادٍ يريد مع بداية يناير المقبل، وبالفعل أبدت عدة أندية اهتمامها بضم اللاعب ومنها برشلونة.

ورد مورينيو على سؤال بشأن إمكانية انضمام أوزيل لمانشستر يونايتد قائلًا: “لا تعليق”.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على آرسنال في وقت لاحق اليوم، لكن مورينيو لم يفز بعد في أي مباراة خارج ملعبه أمام أي فريق من الستة الكبار منذ توليه مسؤولية الفريق.

وحصد الفريق 3 نقاط فقط، وسجل هدفًا واحدًا في 7 مباريات خاضها تحت قيادة مورينيو، مع تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وأضاف مورينيو: “إنها كرة القدم والعقود تنتهي بشكل طبيعي. فيلايني عقده انتهى، وهناك لاعبون مهمون في أوروبا عقودهم تنتهي مع أنديتهم ويقررون الانتقال إلى أي اتجاه يريدون وهذا حقهم”.

وأضاف: “اللاعبون لديهم الحق في الرحيل عن النادي والدخول في مفاوضات مع أندية أخرى، وفي كثير من الأحيان أنديتهم تبذل جهودًا كبيرة للاحتفاظ بهم، لكنهم يرحلون إلى أندية أخرى برواتب أعلى رغم انتقالهم المجاني. أكرر، أنا لا أتحدث عن أليكسيس (سانشيز) أو أوزيل، أنا أتحدث عن الوضع العام”.

من جهتها، أوضحت صحيفة “تليغراف” أن مورينيو يسعى إلى ضم أوزيل ليقوم بدور اللاعب رقم 10، بدلًا من الأرميني هنريك مخيتريان.

وانضم أوزيل إلى ريال مدريد في 2010 وقضى في سانتياغو برنابيو 3 سنوات، قبل الانتقال إلى آرسنال الذي رفض تجديد عقده معه.