برشلونة يسعى لصفقة تبادلية مع آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن برشلونة يريد التخلي عن لاعبه التركي آردا توران إلى آرسنال مقابل التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب الغانرز.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قبل أيام أن الدكتور إركوت سوغوت، وكيل أعمال الدولي الألماني، يجري بالفعل محادثات مع عملاق كتالونيا بشأن انتقال لاعبه إلى كامب نو في الشتاء.

وينتهي عقد أوزيل (29 عامًا) مع آرسنال الصيف المقبل، وتحوم الشكوك حول استمراره مع الغانرز مع زميله التشيلي أليكسيس سانشيز، في حين ينتهي عقد توران مع الفريق الكتالوني صيف العام 2020، لكنه لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

ويصر الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال أن أوزيل ووسانشيز ليسا للبيع رغم أنهما سيرحلان مجانًا في الصيف ما لم يتم تجديد عقديهما.

ويرتبط أوزيل بالانتقال إلى برشلونة ومانشستر يونايتد وكذلك لعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وانتقل الدولي الألماني إلى آرسنال صيف العام 2013 قادمًا من ريال مدريد مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 172 مباراة مع الفريق سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 62، في حين انتقل توران (30 عامًا) إلى برشلونة صيف العام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع برشلونة في 55 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 11.