أوزيل في طريقه إلى برشلونة مقابل 20 مليون إسترليني

أشارت تقارير صحفية إلى أن وكيل أعمال مسعود أوزيل يتفاوض حاليًا مع برشلونة للانتقال للنادي الكتالوني في يناير/كانون الثاني المقبل وأبلغ النادي الإسباني أن آرسنال سيقبل عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الدكتور إركوت سوغوت، وكيل أعمال الدولي الألماني، يجري بالفعل محادثات مع عملاق كتالونيا بشأن انتقال لاعبه إلى كامب نو في الشتاء.

ويتردد أن أوزيل لاعب ريال مدريد السابق حريص على العودة لإسبانيا والانضمام لبرشلونة لكنه يريد تلقي عرضا في أقرب وقت ممكن في ظل وجود ستة أندية تسعى للتعاقد معه.

وأضاف سوغوت أن آرسنال حريص على رحيل أوزيل في يناير/كانون الثاني المقبل للحصول على أكبر استفادة مالية من رحيله.

وأشار وكيل أعمال الدولي الألماني إلى أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب حتى 2020 رغم عدم وجود ما يفيد بمؤشرات العقد من الناحية المالية.

وعلى الرغم من الاهتمام بأوزيل من أندية أخرى إلا أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، حريص على ضم اللاعب الذي سيشكل قوة إضافية للفريق إلى جوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وحاول الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني للنادي اللندني، الإبقاء على الفائز بكأس العالم 2014 إلا أن أوزيل رفض تمديد عقده ما دفع فينغر لمنح اللاعب الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.