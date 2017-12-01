غوارديولا يخطط لاتباع سياسة التناوب بين اللاعبين في مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن ليروي ساني جناح الفريق تعافى من مرضه وبات مستعدًا لخوض لقاء وست هام يونايتد في الدوري بعد غدٍ الأحد.

ويبدو المدرب الإسباني مستعدًا لإدخال تعديلات على تشكيلته لمواجهة جدول المباريات المزدحم.

وغاب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 21 عامًا، والذي سجل ستة أهداف، وأرسل ست تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، عن انتصار الفريق 2-1 على ساوثامبتون في منتصف الأسبوع الماضي مع حفاظ سيتي على تفوقه بفارق ثماني نقاط في قمة جدول الترتيب.

وقال غوارديولا للصحفيين: “كان مريضًا ومصابًا بالحمى في يوم المباراة أمام ساوثامبتون، وشارك في التدريبات أمس”.

وجمع ساني، والقائد فينسن كومباني، ولاعب الوسط فرناندينيو، أربع بطاقات صفراء لكل منهم، وباتوا جميعًا على بعد إنذار واحد من الإيقاف لمباراة واحدة، وهو ما قد يعني أن أيًا منهم قد يغيب عن لقاء قمة مانشستر بعد نحو أسبوع أمام يونايتد صاحب المركز الثاني.

وأكد غوارديولا أنه لم يتخذ أي قرار بشأن تشكيلة فريقه أمام وست هام، لكنه أقرَّ أنه سيقوم باتباع سياسة التناوب في التشكيلة ليحافظ على حيوية لاعبيه خلال جدول المباريات المزدحم في ديسمبر كانون الأول الجاري.

وقال:”سنتدرب غدًا، وسنرى ما يمكننا فعله، وأصيب فينسن لمدة شهرين، وخاض فرناندينيو الكثير من الدقائق، لكن الشيء المهم حاليًا هو وست هام”.

وأضاف:”أنا قلق من الإنذارات، ولقاء يونايتد يعد مهمًا، لكن مباراة وست هام على نفس القدر من الأهمية”.