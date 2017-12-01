مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد تحطم رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن مباراة آرسنال ومضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي ستحطم رقمًا قياسيًّا في القيمة السوقية للفريقين.

وأشارت صحيفة “ميرور” إلى أن القيمة السوقية للاعبي الفريقين تبلغ مليار جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي لم يحدث منذ بداية النظام الحديث للدوري الإنجليزي العام 1992.

وبحسب الصحيفة فإن القيمة السوقية للاعبي آرسنال تبلغ 424 مليون جنيه إسترليني، في حين تبلغ قيمة لاعبي مانشستر يونايتد 581 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح المحلل المالي روجر بيل فيسيبل أن هذا إنجاز رائع للدوري الإنجليزي حيث يعكس النجاح في دفع الإيرادات من خلال صفقات حقوق التلفزيون المربحة.

ولكن فيسيبل أضاف : ليست جميع الأموال تتحول إلى أرباح مباشرة، فبعض أندية الدوري تنفق مبالغ كبيرة على رسوم التحويل والأجور.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 32 نقطة، متأخرًا بـ 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، في حين يأتي آرسنال في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.