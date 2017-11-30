ضربة قوية لآرسنال قبل مباراة مانشستر يونايتد

سيغيب ألكسندر لاكازيت صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ آرسنال عن مواجهة مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء الفوز 5/0 على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وأحرز لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم؛ ليمنح فريقه تقدمًا مبكرًا؛ لكن مواطنه أوليفييه جيرو شارك بدلًا منه في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين.

وقال آرسين فينغر مدرب آرسنال: “لاكازيت لديه مشكلة في الفخذ، وبالتأكيد سيغيب عن مباراة يوم السبت”.

وكانت الإصابة الأمر المحزن الوحيد لفينغر، الذي شاهد فريقه يحقق فوزه الـ12 على التوالي على أرضه في الدوري الممتاز.

وأحرز مسعود أوزيل هدفًا، وصنع هدفين، وقدّم اللاعب الألماني، الذي اعتاد إحباط جماهير آرسنال، أداء رائعًا.

وهز اليكسيس سانشيز، الذي مثل أوزيل ارتبط اسمه بالعديد من التكهنات حول مستقبله مع آرسنال، الشباك أيضًا.

وقال فينغر عن أوزيل الذي جاءت كل إسهاماته في خلال 4 دقائق “استعاد حيويته، قدّم أداءً مذهلًا”.

ويحتل آرسنال المركز الرابع متأخرًا بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، و4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال فينغر: “أردنا الاستفادة من اللعب على أرضنا، وفعلنا ذلك مرة أخرى”.

وتابع “3 نقاط أخرى، وأتمنى أن ندخل مباراة (مانشستر يونايتد) بثقة كبيرة، وأن نحظى بأسبوع جيد”.