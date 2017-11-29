سانتي كازورلا نجم آرسنال يخضع لعملية جراحية للمرة التاسعة

المصدر: د -ب-أ

كشف الإسباني سانتي كازورلا، نجم آرسنال الإنجليزي، أنه خضع للمرة التاسعة في مسيرته لعملية جراحية في وتر الساق اليمنى.

وقال كازورلا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بسبب بعض الآلام التي كانت تؤرقني خلال الأيام الماضية اضطررت للعودة مجددًا لغرفة العمليات”.

وخضع كازورلا، لاعب فياريال الإسباني السابق، منذ عام 2013 لتسع عمليات جراحية بسبب الإصابة المزمنة، التي يعاني منها في وتر الساق.

وأضاف اللاعب الإسباني عبر “تويتر”: “سيتأخر ميعاد عودتي للملاعب، أحتفظ برغبتي ودوافعي من أجل العودة للاستمتاع بشغفي الأول، كرة القدم”.

Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los ultimos dias, he tenido que volver a pasar por el quirofano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el futbol.#football pic.twitter.com/HpYYRd9VyQ — Santi Cazorla (@19SCazorla) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وبعد إعلانه عن خضوعه لعملية جراحية جديدة، تلقى كازورلا رسائل دعم من زميليه السابقين في المنتخب الإسباني ايكر كاسياس وسيرخيو راموس.

وقال راموس، عبر تويتر مع صورة لتدريبات المنتخب الإسباني: “صديقي، كرة القدم مدينة لك، ستعود للاستمتاع ولامتاعنا جميعًا، هذا مؤكد”.

فيما قال كاسياس، الذي نشر صورة له مع كازورلا: “كن أكثر شجاعة يا ظاهرة، إنك شخص قوي للغاية”.

وخضع كازورلا خلال الشهر المنصرم لبرنامج تعافٍ من العملية الجراحية الثامنة في وتر الساق، وكان قد أكد مؤخرًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية أنه يستعد للعودة للملاعب قريبًا.