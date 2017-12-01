كم ستكلف صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

أجمعت صحيفتا كتالونيا “سبورت” و “موندو ديبورتيفو” الصادرتين اليوم الجمعة على أن برشلونة ما زال مصرًا على التعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول في يناير المقبل.

وبحسب الصحيفتين فإن النجم البرازيلي سيكلف برشلونة ما بين 130 و150 مليون يورو، وراتبًا سنويًا يبلغ 14 مليون يورو، لأن ليفربول لن يتخلى عن نجمه بسهولة وسبق أن رفض عرضًا في الصيف وصل 120 مليون يورو.

ويخوض جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة المفاوضات بقوة لأنه وضع النجم البرازيلي هدفًا منذ رحيل مواطنه نيمار لفريق باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

ويعرف برشلونة أن حسم الصفقة في الشتاء القادم بأي طريقة سيسد الباب أمام المنافسين في الصيف المقبل وقد ترتفع قيمة فيليب كوتينيو.

وخفف ليفربول مؤخرًا من موقفه الرافض لرحيل نجمه البرازيلي في ظل تألق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وفتح الباب أمام رحيله لكن بمقابل مادي كبير.