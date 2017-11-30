برشلونة يستهدف لاعبًا برازيليًا تحسبًا لفشل ضم كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني وضع لاعبًا برازيليًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، حال فشل التعاقد مع فيليب كوتينيو من برشلونة.

وسعى برشلونة بقوة الصيف الماضي لضم كوتينيو، وقدّم 3 عروض للتعاقد معه، لكن ليفربول رفض التفريط باللاعب، رغم رغبته في الرحل إلى كامب نو.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن برشلونة وضع ويليان لاعب تشيلسي كلاعب بديل حال فشل ضم كوتينيو، خاصة في ظل قلة مشاركة ويليان مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وشارك ويليان (29 عامًا) في 21 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 5 في جميع المسابقات.

ويمتد عقد ويليان مع تشيلسي حتى العام 2020، لكن تقارير إنجليزية تحدثت عن رغب كونتي في التخلص من ويليان والتعاقد مع مواطنه لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن كوتينيو (25 عامًا) يرتبط بعقد حتى العام 2022 مع ليفربول بعد أن جدد عقده في يناير الماضي، علمًا أنه شارك في 12 مباراة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.