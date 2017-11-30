اتهام كونتي بسوء التصرف بعد طرده أمام سوانزي سيتي.. ومهلة 5 أيام للرد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تهمة سوء التصرف إلى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، بعد طرده في مباراة أمام سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطرد الحكم نيل سواربريك المدرب كونتي في الدقيقة 43 من المباراة، التي فاز فيها تشيلسي 1-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، أمس الأربعاء، بداعي الاحتجاج.

وأنهى فريق المدرب كونتي حالة الصمت في الدقيقة 55 بعد أن تعامل المدافع أنطونيو روديجر بسرعة مع تسديدة نجولو كانتي التي غيّرت اتجاهها. فقد طار روديجر في الهواء ليودع الكرة برأسه في الشباك.

وعانى تشيلسي أمام المرمى فيما تبقى من اللقاء؛ بسبب تألق أوكاش فابيانسكي حارس سوانزي، إضافة لإضاعة لاعبي الفريق صاحب الأرض مجموعة كبيرة من الفرص كانت ستكفل له إنهاء المباراة وهو فائز بفارق كبير.

وقال كونتي إن سوانزي، الذي سدد مرتين فقط على المرمى طيلة المباراة، كان يتعمد إهدار الوقت وهو ما أدى إلى طرده.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “حاولت إبلاغ ذلك إلى الحكم الرابع ليس مرة واحدة بل عدة مرات”.

وتابع: “أعتذر عما حدث لأنني أخطأت. ذهبت إلى الحكام بعد المباراة واعتذرت لهم”.

وأمام كونتي حتى مساء الثلاثاء المقبل للرد على الاتهام.