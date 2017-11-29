هل يدخل تشيلسي بقوة في صفقات الانتقالات الشتوية؟.. كونتي يجيب

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لن يطلب التعاقد مع لاعبين جدد في يناير كانون الثاني، وسيعطي رأيه فقط في التعاقدات المحتملة، إذا طلب أعضاء في إدارة النادي ذلك.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال كونتي إن تعاقدات مانشستر سيتي متصدر الدوري القوية في فترة الانتقالات السابقة، ساعدته على التألق وحث المدرب الايطالي إدارة تشيلسي على السير على خطى منافسه واتخاذ قرارات ذكية تتعلق بالانتقالات.

وأبلغ كونتي وسائل إعلام بريطانية: “إذا حاول النادي في يوم ما استشارتي في شيء يتعلق بهذه المسألة (الانتقالات)، سأعطي رأيي لكن في الوقت نفسه، أنا سعيد للغاية بالعمل في هذا النادي ومع هؤلاء اللاعبين.

“أنا أعرف والنادي يعرف جيدًا أننا نحاول بناء شيء من أجل الحاضر والمستقبل”.

وأضاف: “بدأنا في بناء شيء الموسم الماضي.. كنا جيدين بما يكفي للفوز لكن لا يجب أن ننسى أننا في مرحلة بناء، والنادي يعرف ما هو موقفنا”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط وراء مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أكثر ويعتقد كونتي أن فريقه يجب أن يركز على اللحاق بيونايتد ثم يهتم بأمر سيتي.

وقال: “هدفنا يجب أن يكون اللحاق بالنادي الذي يسبقنا مباشرة. في هذه الحالة هو مانشستر يونايتد.. وهدفنا الأول هو اللحاق بهم. يجب أن تكون هذه هي عقليتنا وفي كل مباراة يجب أن نحاول الفوز وأن نبذل كل ما في وسعنا”.

ويلتقي تشيلسي مع سوانزي سيتي صاحب المركز الـ19 في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.