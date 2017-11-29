مورينيو: لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد لتسجيل الأهداف

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعبه روميلو لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد بعدما استمر تراجع مستواه رغم الفوز 4-2 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.

وأهدر المهاجم البلجيكي فرصة لا تصدق كانت ستمنح يونايتد التقدم 4-صفر إذ كان المرمى أمامه خاليًا تقريبًا من مدى قريب.

وكانت هذه أخطر فرصة في المباراة التي بذل فيها لوكاكو مجهودًا كبيرًا وساعد فريقه على تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى خمس نقاط.

وكان مورينيو في أجواء تسمح له بالمزاح عند الحديث عن لوكاكو وقال إن لاعبه المنضم هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) يفتقر لتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة بسبب عدم ارتباطه بعقد رعاية لحذائه.

Lukaku ???????????? this is what 90 million buys you ???????? pic.twitter.com/ggU3WkT1TF — RILEY (@lfc_riley) November 28, 2017

وقال مورينيو للصحفيين: “أعتقد أنه يحتاج إلى عقد ضخم للحصول على حذاء لأنه في الوقت الحالي لا يرتبط بعقد مع أي شركة ولهذا السبب يرتدي حذاء أسود”.

وأضاف: “لقد انتهى عقده وهو الآن ينتظر العرض المناسب وهو يلعب بحذاء أسود.. أعتقد أنه يحتاج إلى شركة تمنحه الحذاء المناسب وتعطيه المبلغ المناسب حتى يعود إلى تسجيل الأهداف”.

ورغم أن مورينيو كان سعيدًا بالانتصار الذي تحقق بفضل ثنائية آشلي يانغ وهدف لكل من أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد، فإن ما يقدمه لوكاكو ليس بالأمر الجيد حقا.

وبعد الانضمام من إيفرتون سجل لوكاكو 11 هدفًا في أول عشر مباريات لكنه في المقابل سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 11 مباراة.

لكن يبدو أن مورينيو غير مهتم كثيرًا بهذا الأمر.

وقال المدرب البرتغالي: “إنه يعمل بشكل رائع.. لاعب رائع ومحترف رائع وزميل رائع.. لا يمكنني أن أشعر بسعادة أكبر من ذلك”.

ورفع يونايتد رصيده إلى 32 هدفًا من 14 مباراة وهي أفضل حصيلة للفريق من هذا العدد من المباريات منذ موسم 2012-2013 عندما كان يلعب تحت قيادة أليكس فيرغسون ونجح حينها في إحراز لقب الدوري في الموسم الأخير للمدرب الأسكتلندي المخضرم.