مورينيو: لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد لتسجيل الأهداف

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعبه روميلو لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد بعدما استمر تراجع مستواه رغم الفوز 4-2 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.

وأهدر المهاجم البلجيكي فرصة لا تصدق كانت ستمنح يونايتد التقدم 4-صفر إذ كان المرمى أمامه خاليًا تقريبًا من مدى قريب.

وكانت هذه أخطر فرصة في المباراة التي بذل فيها لوكاكو مجهودًا كبيرًا وساعد فريقه على تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى خمس نقاط.

وكان مورينيو في أجواء تسمح له بالمزاح عند الحديث عن لوكاكو وقال إن لاعبه المنضم هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) يفتقر لتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة بسبب عدم ارتباطه بعقد رعاية لحذائه.

Lukaku ???????????? this is what 90 million buys you ???????? pic.twitter.com/ggU3WkT1TF

— RILEY (@lfc_riley) November 28, 2017