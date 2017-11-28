مانشستر يونايتد يسحق واتفورد وليستر سيتي يصعق توتنهام.. هذا ترتيب الدوري الإنجليزي

قاد آشلي يانج فريقه مانشستر يونايتد للفوز على واتفورد 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل آشلي يانج هدفين في الدقيقتين 19 و25 وأنتوني مارتيال في الدقيقة 32 وجيسي لينجارد في الدقيقة 87 أهداف مانشستر يونايتد، بينما سجل تروي دييني هدفي واتفورد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء وعبد الله دوكوري في الدقيقة 84 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد واتفورد عند 21 نقطة في المركز الثامن.

الفوز هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد والعاشر له هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضًا، بينما تعد هذه الخسارة هي الأولى لواتفورد في آخر ثلاث مباريات وهي الخامسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 0 واتفورد هدف الثالث مانشستر يونايتد مارسيال HD https://t.co/amAhCW0LAw — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 1 واتفورد هدف اول واتفورد HD https://t.co/pR6B6WunzY — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 2 واتفورد هدف الثاني واتفورد HD https://t.co/ORioo8sDi5 — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على توتنهام 2 / 1.

وسجل هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي ورياض محرز في الدقيقتين 13 والأولى من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتوتنهام هاري كين في الدقيقة 79 .

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الخامس.

هدف فاردي الرائع في مرمى توتنهام كاملا HD بتعليق الرائع خليل البلوشي https://t.co/77UxqiYwwm — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي المباراة الثالثة، حول نيوكاسل تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه وست بروميتش إلى تعادل 2 / 2 .

تقدم هال روبنسون كانو وسام فيلد لوست بروميتش في الدقيقتين الأولى من الوقت الإضافي للشوط الأول و57، وقلص كياران كلارك النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 59 قبل أن يسجل جوني إيفانز، لاعب وست بروميتش، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83 .

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع وست بروميتش رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإنجليزي | وست بروميتش 1 × 0 نيوكاسل هدف اول وست بروميتش HD https://t.co/PJwXHDyo1g — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الإنجليزي | وست بروميتش 2 × 0 نيوكاسل هدف الثاني وست بروميتش HD https://t.co/iZsAR66rsH — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الدوري الإنجليزي | وست بروميتش 2 × 2 نيوكاسل هدف التعادل نيوكاسل HD مدافع وست بروميتش و هدف عالمي في مرماه ????⚽️ https://t.co/u5W98QX0ug — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت برايتون بضيفه كريستال بالاس.

ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.