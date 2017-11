شاهد أهداف أشلي يونغ الرائعة في مباراة مانشستر وواتفورد وردة فعل مورينيو (فيديو)‎

سجل أشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد هدفين رائعين، خلال مباراة فريقه التي تجري الآن أمام واتفورد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الهدف الأول أحرزه يونغ من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس المنافس، والثاني من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها ببراعة.

ويتقدم مانشستر على واتفورد حتى الآن بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي رد فعل على الهدف قام جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر بالنظر حوله في رد فعل “إعجاب” على الهدف الرائع.

When your result comes out and you pass in all subjects… #mufc #Jose #Mourinho ???????????? pic.twitter.com/Lsksq8sCFT

— Karan Bhatia (@sonofsardar4) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧