هل يرمم ريال مدريد دفاعاته بالبرازيلي ديفيد لويز؟

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية أن فريق ريال مدريد يتفاوض مع تشيلسي الإنجليزي لضم مدافعه البرازيلي ديفيد لويز في كانون الأول / يناير القادم.

وحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعطى موافقته للتعاقد مع المدافع البالغ من العمر 30 سنة، ليكون أحد البدائل في خط الدفاع الذي يشتكي من تعدد إصابات لاعبيه.

وأصبح المدافع البرازيلي بديلًا في تشيلسي هذا الموسم، ويبحث عن فرصة للعب ليكون حاضرًا في رفقة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 .

ويبقى المشكل حسب صحيفة ” أس ” أن دافيد لويز لا يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكونه قد شارك مع تشيلسي في المسابقة.