هل ينتقل ديفيد لويز إلى مانشستر يونايتد؟

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الاجتماع مع لاعب تشيلسي، البرازيلي ديفيد لويز.

وذكرت صحيفة “دايلي ستار” أنه من الممكن عقد اجتماع قريباً بين مورينيو وديفيد لويز، الذي لا يلعب حالياً مع تشيلسي، بعد الانتقادات التي وجهها لمدرب الفريق، أنطونيو كونتي.

وفي حال انتقال اللاعب إلى مان يونايتد، فهذه ستكون المرة الثانية التي يلعب فيها تحت إمرة مورينيو، إذ أنهما عملا سوياً في السابق خلال تولّي البرتغالي تدريب “البلوز”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتشير الصحيفة إلى أن تشيلسي لن يوافق على بيع ديفيد لويز (30 عاماً) بمقابل مادي يقل عن 35 مليون يورو، والتي كان قد دفعها لضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2016.