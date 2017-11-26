مدرب إيفرتون: مستقبلي ما زال غامضًا

قال “ديفيد أنسورث” مدرب إيفرتون المؤقت إنه لا يعرف حتى الآن إن كان سيحصل على وظيفة ثابتة مع النادي، ورفض الاعتراف بأن فريقه يصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 4-1 أمام ساوثامبتون اليوم الأحد.

وتعرَّض إيفرتون لضربة جديدة بعد خسارته في الدوري الأوروبي 5-1 أمام أتلانتا أحد فرق الوسط في إيطاليا يوم الخميس الماضي لتستمر انطلاقته الكارثية هذا الموسم.

وأكد “فرهاد موشيري” صاحب حصة الأغلبية في أسهم النادي أن إيفرتون قريب جدًا من تعيين مدرب ثابت بعد إقالة رونالد كومان الشهر الماضي.

وقال أنسورث الذي كشف سابقًا عن رغبته في الاستمرار بالمنصب:”أنتم تسألون الشخص الخطأ، وأنا لا أعرف أي شيء”.

وأضاف:”يجب اتخاذ قرارات كبيرة، ليست فقط التي تخص المدرب، بل اللاعبين أيضًا، ويجب أن يحدث تغيير، لأن هناك مجموعة من اللاعبين تقدم أداء منخفضًا سواء خلال وجودي، أو خلال فترة كومان”.

وعن إمكانية هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية قال أنسورث:”نحن في فترة عصيبة، لكن لن يصل الأمر إلى هذه الدرجة”.