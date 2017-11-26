آرسنال يقهر بيرنلي.. وساوثهامبتون يعمق جراح إيفرتون.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي

أحرز النجم التشيلي أليكسيس سانشيز هدفًا في الوقت القاتل، قاد به فريقه آرسنال لتحقيق انتصار قاتل 1 / صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت أيضًا فوز ساوثهامبتون 4 / 1 على ضيفه إيفرتون.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمّد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن يسجّل سانشيز هدف الفريق اللندني الوحيد من ركلة جزاء، ويقوده لانتصار قاتل.

وحقّق ساوثهامبتون انتصاره الأول في البطولة، بعد غياب دام أكثر من شهر، عقب فوزه المستحق 4 / 1 على ضيفه إيفرتون في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 16 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمّد رصيد إيفرتون عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وبادر دوسان تاديتش بالتسجيل لمصلحة ساوثهامبتون في الدقيقة 18، وتعادل جيلفي سيجوردسون لإيفرتون في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشارلي أوستن الهدفين الثاني والثالث لساوثهامبتون في الدقيقتين 52 و58، فيما تكفّل ستيفن دافيز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ويرجع آخر فوز لساوثهامبتون قبل هذا اللقاء إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما فاز 1 / صفر على ضيفه ويست بروميتش ألبيون في المرحلة التاسعة للبطولة.

في المقابل، واصل إيفرتون نتائجه المخيبة في البطولة، بعدما تكبّد خسارته السابعة هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.