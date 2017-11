مورينيو يعرض على كاريك “المريض” العمل بالتدريب

عرض جوزيه مورينيو على مايكل كاريك قائد الفريق، الانضمام إلى الجهاز الفني في الوقت الذي يحدد فيه موعد انتهاء مسيرته في الملاعب.

وأصدر كاريك بيانًا يوم الجمعة، أكد خلاله خضوعه لإجراء طبي في القلب، لكنه سيكون جاهزًا للعودة للفريق بعد غياب طويل، وأنه يريد الاستمرار في مسيرته لنهاية الموسم الحالي.

ويبلغ كاريك 36 عامًا وكان نائبًا لقائد الفريق واين روني، الذي رحل إلى إيفرتون لكنه تولى قيادة النادي الإنجليزي خلفًا له، ويسعى مورينيو لضمه للطاقم الفني والتدريبي للفريق.

وقال مورينيو عقب الانتصار بهدف نظيف على برايتون أند هوف في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، إن كاريك سوف يواصل القيام بدوره كلاعب هذا الموسم قبل أن يتخذ القرار الخاص بمستقبله.

Whether he’s a player or coach, Michael Carrick knows he has a future at Manchester United pic.twitter.com/KTMHh7fkFc

