مورينيو يعرض على كاريك “المريض” العمل بالتدريب

عرض جوزيه مورينيو على مايكل كاريك قائد الفريق، الانضمام إلى الجهاز الفني في الوقت الذي يحدد فيه موعد انتهاء مسيرته في الملاعب.

وأصدر كاريك بيانًا يوم الجمعة، أكد خلاله خضوعه لإجراء طبي في القلب، لكنه سيكون جاهزًا للعودة للفريق بعد غياب طويل، وأنه يريد الاستمرار في مسيرته لنهاية الموسم الحالي.

ويبلغ كاريك 36 عامًا وكان نائبًا لقائد الفريق واين روني، الذي رحل إلى إيفرتون لكنه تولى قيادة النادي الإنجليزي خلفًا له، ويسعى مورينيو لضمه للطاقم الفني والتدريبي للفريق.

وقال مورينيو عقب الانتصار بهدف نظيف على برايتون أند هوف في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، إن كاريك سوف يواصل القيام بدوره كلاعب هذا الموسم قبل أن يتخذ القرار الخاص بمستقبله.

Whether he’s a player or coach, Michael Carrick knows he has a future at Manchester United pic.twitter.com/KTMHh7fkFc — Goal (@goal) November 26, 2017

وعقب حصوله على رخص التدريب، والعمل مع اللاعبين الشباب في النادي، سوف يكون من المؤكد أن لاعب خط الوسط، قد يقوم باتخاذ هذه الخطوة في توقيت لاحق؛ لكن عليه أولا أن يعلن موعد نهاية مسيرته في الملاعب.

وأضاف مورينيو: “مايكل، على المستوى الشخصي، يمثل أهمية أكبر من كاريك كلاعب، لقد منحناه الوقت للراحة، وللتعافي، وللشعور بالثقة، وكذلك لاتخاذ القرار الخاص بتوقيت لعبه، أو الوقت الذي يفضل أن يتوقف فيه عن اللعب”.

وأضاف: “هو يعلم أن جهازي الفني به مكان شاغر له لو أراد ذلك؛ عندما يريد شغل هذا المكان، فسوف يكون تحت إمرته (…) أريد ذلك، ومجلس الإدارة يريد ذلك، وكذلك ملاك النادي يريدون ذلك. لذلك مايكل يستمتع بموقف مريح، وسوف يكون مستقبله معنا”.

وأردف المدير الفني للفريق العريق، صاحب المركز الثاني في البريميرليغ خلف مانشستر سيتي “لكنه يريد أن يكون لاعبًا حتى نهاية الموسم، هو يشعر بالثقة في قدرته على العودة، والآن هو يتدرب مرة أخرى معنا.. لذلك هو يمثل خيارًا إضافيًا بالنسبة لنا، فنحن نحتاج للاعبين ومايكل يريد أن يلعب وأنا سعيد بذلك”.