مورينيو: أخشى من رحيل فيلايني عن مانشستر يونايتد

يخشى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من رحيل لاعب الوسط مروان فيلايني في نهاية الموسم الحالي.

وتعرض الدولي البلجيكي لانتقادات من الجماهير؛ بسبب أدائه المتذبذب منذ انضمامه من إيفرتون في 2013، لكن فيلايني أصبح عنصرًا أساسيًا في خط الوسط في تشكيلة مورينيو.

ومدد النادي عقد اللاعب، البالغ عمره 30 عامًا، لمدة عام واحد في بداية العام الحالي، لكن التوصل لاتفاق جديد بعد نهاية الموسم الحالي يبدو صعبًا.

وفي رده على سؤال بشأن قلقه من عدم وضوح مستقبل فيلايني بالفريق، قال مورينيو: “بالفعل أنا قلق”. ومع ذلك لا يبدو القرار في يد المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو: “هناك مفاوضات بين اللاعب والإدارة، وليس لي دخل بالعقود والاتفاقات واحترم الطرفين، احترم اللاعب لأنه يملك الحق في أن يقرر مستقبله عندما ينتهي عقده. احترم الإدارة كذلك، لأن القرارات ليست في إطار سيطرتي، فأنا أتكيف معها وأتمنى أن يحدث التفاهم بين الطرفين”.

وأكد مورينيو أن مدافعي الفريق إيريك بيلي وفيل جونز سيغيبان عن مباراة برايتون آند هوف البيون في أولد ترافورد، غدًا السبت، للإصابة.

وقال: “بيلي وجونز سيغيبان عن التشكيلة، لكن لن نتأثر وذلك لوجود (كريس) سمولينج و(ماركوس) روخو و(فيكتور) ليندلوف”.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري، خلف منافسه المحلي مانشستر سيتي المتفوق بثماني نقاط في الصدارة ولم يخسر بعد 12 مباراة حتى الآن. لكن مورينيو لا يفكر في فارق النقاط بين الفريقين.

وقال مورينيو: “لا يمكننا التفكير في فارق النقاط مع سيتي أو مع صاحب المركز الخامس. نحن نركز فقط على أنفسنا، لن نصل بعد لمنتصف الموسم، لذلك يجب أن نتصرف بهدوء. نخوض أربع بطولات. نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة”.