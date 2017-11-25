مانشستر يونايتد يهزم برايتون ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

حافظ مانشستر يونايتد على آماله في اللحاق بغريمه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز 1-صفر على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في أولد ترافورد بعد هدف عكسي اليوم السبت.

وسدد آشلي يانغ الجناح الأيسر ليونايتد كرة قوية من حافة المنطقة اصطدمت بمنافسه لويس دانك وغيرت اتجاهها ودخلت مرمى الحارس ماثيو رايان في الدقيقة 66.

وجاء هدف المباراة بعد هجوم من يونايتد ودفاع منظم من برايتون ومع اعتماد جوزيه مورينيو مدرب أصحاب الأرض على خطة 4-3-3 وبوجود أنطوني مارسيال وماركوس راشوفورد مع المهاجم روميلو لوكاكو.

لكن برايتون، الذي صنع أيضًا أكثر من فرصة خطيرة، فشل في تشتيت ركلة ركنية واستغل يونايتد ذلك وخرج بالانتصار بصعوبة.

وأصبح رصيد فريق مورينيو 29 نقطة من 13 مباراة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي سيلعب مع هدرسفيلد تاون غدًا الأحد.