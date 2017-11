لاعب مانشستر يونايتد مايكل كاريك يخضع لجراحة في القلب

أعلن مايكل كاريك لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه خضع لجراحة لعلاج عدم انتظام في ضربات القلب.

وقال كاريك عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “بعد أن انتابني شعور غريب في الشوط الثاني من لقاء بورتون في سبتمبر الماضي، خضعت لسلسلة من الفحوصات، بدا أن السبب يتمثل في عدم انتظام ضربات القلب وهو ما تم فحصه بشكل كامل وخضعت لجراحة قسطرة”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 36 عاما انه أصدر البيان ردا على تساؤلات بشأن عدم مشاركته.

