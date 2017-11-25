لاعب مانشستر يونايتد مايكل كاريك يخضع لجراحة في القلب

أعلن مايكل كاريك لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه خضع لجراحة لعلاج عدم انتظام في ضربات القلب.

وقال كاريك عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “بعد أن انتابني شعور غريب في الشوط الثاني من لقاء بورتون في سبتمبر الماضي، خضعت لسلسلة من الفحوصات، بدا أن السبب يتمثل في عدم انتظام ضربات القلب وهو ما تم فحصه بشكل كامل وخضعت لجراحة قسطرة”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 36 عاما انه أصدر البيان ردا على تساؤلات بشأن عدم مشاركته.

Here is a statement in relation to my recent fitness. Thank you. pic.twitter.com/RN3TOE9VT4 — Michael Carrick (@carras16) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال كاريك إن عليه استعادة لياقته “على أمل العودة للمنافسة قريبا”.

وأضاف “أشعر بأنني على ما يرام الآن. أريد أن أؤكد للجميع أنني بخير وعدت للتدريب بقوة مع الفريق”.

وخاض كاريك أربع مباريات في مرحلة الاستعداد للموسم مع يونايتد لكنه لم يشارك ثانية حتى مباراة بورتون في كأس رابطة الأندية الانجليزية.

ولعب كاريك لأول مرة مع وست هام يونايتد في عام 1999 وانضم لتوتنهام هوتسبير ومن بعده يونايتد في عام 2006. وخاض اللاعب أكثر من 300 مباراة مع النادي كما شارك في 34 لقاء مع منتخب انجلترا.