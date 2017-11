لفتة طيبة من مشجع تجاه حارس مرمى لحمايته من الشمس (فيديو وصور)

شهدت مباراة ليدز يونايتد على ملعب بارنسلي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي واقعة طريفة بطلها أحد مشجعي ليذر، الذي اقتحم مدرجات ملعب بارنسلي ونزل خلف المرمى ليمنح فيليكس ويدوالد حارس مرمى ليدز قبعته الشخصية.

كان يعاني ويدوالد من تركز أشعة الشمس على عينيه، مع تسبب في ضيق له خلال المباراة، التي حسمها فريقه بالفوز بهدفين مقابل هدف في ديربي يوركشاير.

ولكن لم يمض وقت طويل حتى جاء مشجع أبيض البشرة وضخم لينقذ حارس مرماه من هذه الأزمة ومنحه قبعته الشخصية سوداء اللون وبالفعل ارتداها الحارس البالغ عمره 27 عاما.

فتلقى هذا المشجع هتافًا كبيرًا من الجماهير، واعترف ويدوالد بهذه اللفتة الطيبة، إذ حافظ على نظافة شباكه خلال المباراة التي أقيمت وقت الظهيرة.

وبين شوطي المباراة ذهب الحارس إلى المشجع، وشكره وأعاد له القبعة، فقد استبدل الملعب في الشوط الثاني وصار بعيدًا عن استهداف أشعة الشمس.

Brilliant! ???????? This Leeds United fan lent Leeds goalkeeper Felix Wiedwald his cap because the sun was getting in his eyes. Got his shirt at full time! #LUFC pic.twitter.com/yGsMVqj7c2

