إلغاء مباراة ودية بين لاعبي ليدز يونايتد وويلز ريل إثر شجار عنيف بين اللاعبين (فيديو)

فتح نادي ويلز ريل الإنجليزي تحقيقًا مع لاعبيه بعد إلغاء مباراة ودية أمام لاعبي ليدز يونايتد تحت 23 عامًا إثر شجار عنيف اندلع بين اللاعبين، أمس الثلاثاء.

ووفقًا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فقد اندلع الشجار في الشوط الثاني، وتبادل لاعبو الفريقين اللكمات، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الفنية بين الفريقين وإلغاء المباراة على الفور، خوفًا من تفاقم الأزمة.

وقال مسؤولو نادي ويلز ريل في بيان رسمي: “بعد إلغاء لمباراة الودية أمام ليدز يونايتد سيقوم النادي الآن بإطلاق تحقيق داخلي لمعرفة الحادث الذي تسبب في توقف المباراة خلال النصف الثاني، ونؤكد أن النادي لن يصدر أي بيان أخر حتى اكتمال هذا العمل”.

ودافع مدرب فريق ليدز يونايتد تحت 23 عامًا، كارلوس كوربيران، عن لاعبيه، إذ أكد أنه فضل الانسحاب من المباراة لحمايتهم من أي مكروه أو تطور الشجار.