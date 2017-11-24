غوارديولا: سنتعامل بحذر شديد مع هدرسفيلد تاون

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لن يسمح لمشاعر الرضا عن الذات بالتسلل إلى لاعبيه عندما يزور فريقه هدرسفيلد تاون الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد.

وتعرّض “مانشستر يونايتد” لخسارة مفاجئة 2-1 على ملعب جون سميث الشهر الماضي ما دفع المدرب جوزيه مورينيو للقول إن فريق المدرب ديفيد فاغنر “أراد الفوز بشكل أكبر”.

وقال “غوارديولا” إن متصدر الدوري، الذي لم يخسر في 12 مباراة، يجب أن يتعامل مع رغبة هدرسفيلد وتهديداته بحذر عقب تعادل الفريقين سلبيًا في كأس الاتحاد الموسم الماضي.

وقال المدرب الاسباني للصحفيين اليوم الجمعة:”لن نشعر بالرضا أمامهم، واجهنا هذا الفريق الموسم الماضي ولم ننجح في الفوز على ملعبه في كأس الاتحاد، والأمر كان معقدًا هناك.

وأضاف:”ما فعله فاغنر في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي يعبّر عن نفسه، وكذلك في الدوري الممتاز هذا الموسم. والنتيجة أمام يونايتد كانت إشارة جيدة، إنه فريق منظم للغاية ويؤدي بقوة، وعندما يدافع يبدو منظمًا للغاية ويتسم بالكفاءة. وستكون مباراة صعبة مثل أي مباراة لنا خارج ملعبنا”.

وسيغيب عن سيتي الثنائي الدفاعي المصاب والمؤلف من: جون ستونز، وبنيامين ميندي، أمام هدرسفيلد.

في المقابل، سيعود المدافع نيكولاس أوتاميندي من الإيقاف، وسيشارك إلى جوار القائد “فينسن كومباني” الذي عاد بقوة على ملعب ليستر سيتي الأسبوع الماضي، عقب غيابه عن الملاعب لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب إصابة في ربلة الساق.