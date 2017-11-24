مدرب برايتون: قادرون على تحقيق المفاجأة وهزيمة مانشستر يونايتد

قال كريس هويتون، مدرب برايتون آند هوف ألبيون، الصاعد حديثًا، إن فريقه عليه أن يتسلح بأقصى ما يستطيع من قوة في الأداء، وأن ينحي الخوف جانبًا، إذا أراد أن ينهي مسيرة مانشستر يونايتد، الخالية من الهزائم على أرضه، في مواجهتهما، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرجع تاريخ آخر هزيمة تلقاها يونايتد على ملعبه، أولد ترافورد، إلى العاشر من سبتمبر/ أيلول 2016، وكانت أمام غريمه مانشستر سيتي.

ومنذ ذلك الحين، لم يخسر يونايتد الذي يقوده جوزيه مورينيو على أرضه، في حين يأمل هويتون، أن يواصل فريقه مسيرته الخالية من الهزائم، في آخر خمس مباريات في الدوري.

وقال هويتون للصحفيين: “بالطبع يمكننا أن نفوز على يونايتد، بشرط الالتزام بتنفيذ ما يجب علينا فعله في المباراة.. علينا أن نقدم أداء عاليًا للغاية، على أمل أن يبتسم لنا الحظ.. أنت في حاجة للحظ دائمًا في المباريات الكبيرة.

وأضاف: “لا يمكن أن تواجه يونايتد على أرضه وأنت خائف. إذا فعلت هذا، فستكون النتيجة محتومة.. عليك أن تكون قويًا ومفعمًا بالثقة، في إمكانية تحقيق إنجاز”.

واعترف هويتون، بوجود فارق كبير في المستوى، بين فريقه الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب، وبين منافسه يونايتد، الذي حقق ثمانية انتصارات في 12 مباراة، ويحتل المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر، مانشستر سيتي.

وأوضح: “سأكون واقعيًا عندما أقول، إن غالبية متابعي كرة القدم، لا يتوقعون أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، إذا نظرنا للموضوع من زاوية مختلفة، فإن هذا الأمر ليس نقطة انطلاق سيئة؛ لأن هذا يخفف الضغط عن الفريق.. ولأن أي شيء سنحققه سيكون إنجازًا”.

وأضاف: “سنذهب إلى هناك، ونحن مستعدون جيدًا.. فريقنا قدم أداء جيدًا في الموسم، حتى الآن.. أهم شيء هو أن نبقى في المباراة.. لأنك إذا فقدت هذا العامل في مثل هذه النوعية من المباريات، ستتلقى هزيمة ثقيلة”.