خوان ماتا يتمنى تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

قال خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سعيد بوجوده مع فريقه، وإنه مستعد لتمديد ارتباطه بالنادي، بعد انتهاء عقده الحالي.

وشارك اللاعب الدولي الإسباني، في أكثر من 150 مباراة مع مانشستر يونايتد، منذ انضمامه إليه في 2014. وينتهي عقده العام المقبل، لكن النادي يحق له تمديد العقد حتى 2019.

وقال ماتا لشبكة (ئي.إس.بي.إن): “أنا سعيد هنا.. النادي عظيم.. والدعم الذي نتلقاه كبير.. شعرت بالاستقرار في المدينة، منذ عامي الأول بها”.

“عمري 29 عامًا، وآمل أن أواصل لعب كرة القدم لعدة سنوات قادمة.. سيكون من الرائع أن أستمر في اللعب حتى أبلغ 40 عامًا، مثل رايان غيغز.. لكن هذا الأمر سابق لآوانه.. يفصلنا 11 عامًا عن ذلك”.

وأضاف اللاعب، الذي سجل هدفًا وحيدًا، في 13 مباراة هذا الموسم: “لا يمكن أن تعرف ماذا تحمل لك الحياة أو كرة القدم.. لكن ما أشعر به حاليًا، هو أنني سعيد بوجودي هنا.. ولا أمانع مطلقًا في الاستمرار لمدة أطول”.

وسيلتقي مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، غدًا السبت.