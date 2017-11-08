هل يعود خوان ماتا إلى ريال مدريد؟

ذكرت صحيفة “دايلي إكسبريس”، أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الدولي الإسباني خوان ماتا، قد يعود لناديه الأم ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم منحه دقائق أكثر من قبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الموسم.

وحسب الصحيفة، فخوان ماتا الذي ينتهي عقده صيف 2018 يحلم دائما باللعب للفريق الأول ،ريال مدريد الذي تربى بين صفوفه دون أن يصل للعب في الفريق الأول وغادره في صيف 2007 نحو فالنسيا.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن خوان ماتا قد يكون حلًا جيدًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتقوية دكة البدلاء ومواجهة الإصابات الكثيرة للاعبيه.

وبدأ ماتا مشواره في فريق ريال أوفيدو كلاعب صغير لكنه بدأ في الفئات الصغرى لريال مدريد ما بين 2003 و2006 ولعب موسم 2006-2007 مع الفريق الثاني سجل خلاله 10 أهداف في 39 لقاء.

ولعب ماتا هذا الموسم في مانشستر يونايتد 12 لقاء، كان في أغلبها بديلًا وسجل هدفًا وحيدًا.