ما هو مصير أحمد الفريدي لاعب نادي النصر بعد الانتهاء من معسكر مانشستر يونايتد؟

طلب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إدغاردو باوزا، استدعاء اللاعب أحمد الفريدي ،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر ؛للانضمام إلى معسكر لشبونة ،بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي في نادي مانشستر يونايتد.

ويخوض المنتخب السعودي، معسكرًا في البرتغال، يستمر حتى الـ14 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب البرتغالي ،يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه المنتخب البلغاري.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره منتخب لاتفيا 2 / صفر ،خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب السعودي ،علي الزقعان ،ومختار فلاتة، في الدقيقتين الـ38 و الأخيرة من الشوط الأول.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد أرسل اللاعب إلى معسكر إعدادي بالتنسيق مع اتحاد الكرة السعودي.

وأطلق أحد حسابات محبي نادي مانشستر يونايتد، على تويتر، تغريدة ساخرة من بدانة أحمد الفريدي.

ونشر الحساب صورة للفريدي ،وهو يؤدي تدريبات لياقة بدنية في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بمانشستر يونايتد؛ من أجل تخفيف وزنه.

وعلق الحساب قائلًا: “أرسلوه للتدريب في مانشستر يونايتد؛ للاستعداد لكأس العالم. يا له من بدين”، وذلك في إشارة إلى زيادة وزن الفريدي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي صورًا للاعب الدولي ،أثناء قيامه بالتمارين التأهيلية، وعلّق على الصور: “اللاعب أحمد الفريدي ،خلال برنامجه التأهيلي في نادي مانشستر يونايتد، بعد تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ببرنامجه التدريبي”.

ورد سعوديون على تغريدة الحساب بأنه تم تدشينه خصيصًا للسخرية من الفريدي.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي؛ بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، بناءً على توصية من المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني إدغاردو باوزا.