مدرب تشيلسي السابق يشارك في رالي دكار للسيارات

يبدو أن البرتغالي أندريه فيلاس بواس مدرب نادي شنغهاي سيبج الصيني والمدير الفني السابق لتشيلسي، وتوتنهام، وبورتو، اقترب من تحقيق حلمه بالمشاركة في رالي دكار للسيارات.

وسيشارك المدرب البالغ من العمر 40 عامًا في الرالي على متن سيارة تويوتا T.1.1 في رالي دكار العام المقبل.

وقال موقع “دياريوموتور” المتخصص في السيارات:”إن فيلاس بواش سيتنافس مع فريق أوفيردريف، وسيساعده متسابق الدراجات النارية السابق روبن فاريا، الذي أنهى السباق في المركز الثاني العام 2013″.

وسيرتدي المدرب البرتغالي الذي شبَّهه البعض بجوزيه مورينيو القادم بعد تدريب تشيلسي رقم 346 في الحدث الأسطوري الذي سيبدأ يوم السادس من يناير/كانون الثاني المقبل في العاصمة البيروفية ليما.

ولم يخفِ “فيلاس بواس” ولعه بالسيارات، والمحركات، حيث كشف أنه يملك خمس دراجات نارية، ويتبادل قيادة 12 سيارة.

وكشف حينما كان مدربًا لتشيلسي عن كسر ذراعه عندما قاد أول دراجة نارية خلال مسابقة وطنية في البرتغال، وقال في مقابلة مع مجلة العام 2013: “قيادة المحركات هي عشقي الذي يجعلني أشعر أنني في حالة جيدة، وهي شغفي المستمر على مدار الحياة”.

وكان قد صرَّح في وقت سابق أنه يأمل بالمشاركة في رالي دكار الشهير الذي يتميز بمنحنياته ومنحدراته الكثيرة، سواء في قارة أمريكا الجنوبية، أو أفريقيا.

وسبق له المشاركة في أكبر رالي في البرتغال وهو رالي “باغا بورتاليغر 500” في العام 2016، لكنه سيستمتع أكثر بمشاركته في النسخة 40 من رالي دكار، والعاشرة التي ستشمل أجزاءً من أمريكا الجنوبية، حيث سيقام الرالي في بيرو وبوليفيا، وينتهي عند مدينة قرطبة الأرجنتينية في 20 يناير/كانون الثاني.